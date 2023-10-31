Маршрутка насмерть сбила девочку на Ставрополье

Девочка скончалась от травм, полученных в результате наезда маршрутки. Расследование по факту продолжается.
Ребенок упал под колеса отъезжающей маршрутки, скончалась. Трагедия случилась в городе Благодарный Ставропольского края.
«Несмотря на усилия врачей, трехлетняя девочка от полученных в ДТП травм скончалась»
– региональное управление ГИБДД
Напомним, что ЧП произошло накануне. Пострадавшая с матерью были на посадочной площадке, когда девочка упала под колеса едущего авто. Ребенок был госпитализирован, однако усилия врачей оказались тщетными.
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