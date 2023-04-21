Убийства в России раскрываются почти на 100%

Глава МВД РФ рассказал о статистике раскрываемости преступлений в целом и убийств в частности. По словам Владимира Колокольцева, показатель достиг исторического рекорда.
Сегодня, в день сотрудников органов внутренних дел, стало известно, что в 2023 году в России раскрываются практически все преступления – такие данные предал огласке министр внутренних дел в своем поздравлении, слова Владимира Колокольцева размещены на сайте МВД.
Политик подчеркнул, что в текущем году правоохранители достигли серьезных достижений в борьбе с преступностью.
"По ряду составов раскрываемость превысила 90%, а по убийствам и покушениям на убийство приблизилась к 100%-му рубежу. Такого в истории еще не было"
– Владимир Колокольцев
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