Вестник Кавказа

Убийства в России раскрываются почти на 100%

Регулировщик движения
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Глава МВД РФ рассказал о статистике раскрываемости преступлений в целом и убийств в частности. По словам Владимира Колокольцева, показатель достиг исторического рекорда.

Сегодня, в день сотрудников органов внутренних дел, стало известно, что в 2023 году в России раскрываются практически все преступления – такие данные предал огласке министр внутренних дел в своем поздравлении, слова Владимира Колокольцева размещены на сайте МВД.

Политик подчеркнул, что в текущем году правоохранители достигли серьезных достижений в борьбе с преступностью.

"По ряду составов раскрываемость превысила 90%, а по убийствам и покушениям на убийство приблизилась к 100%-му рубежу. Такого в истории еще не было"

– Владимир Колокольцев

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