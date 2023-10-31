Отопительный сезон начался в Сочи

В Сочи началась подача тепла в дома. Первыми отопление в этом сезоне получили обитатели горного кластера.

В курортном Сочи стартует отопительный сезон, тепло уже поступает в здания горного кластера.

Основная часть жителей Сочи будет обеспечена теплом в течение пяти дней, однако сроки могут быть изменены в зависимости от прогнозов погоды.

Прежде чем включить отопление специалисты проверили объекты теплосети во всех районах города.

Согласно прогнозам синоптиков, несколько ясных дней сменятся новым дождливым периодом, будет прохладно, днем воздух не будет прогреваться выше 12-15 градусов.