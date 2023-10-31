Скандал со стрельбой приостановил развод пары из Ингушетии

Пара из Ингушетии передумала разводиться после перестрелки. Супруги часто ссорились, поэтому в дело вмешались родственники жены. Но в ходе семейной потасовки произошла перестрелка.

Постоянные ссоры в ингушской семье закончились перестрелкой между супругом и шурином, пишет издание Mash Gor.

Инцидент произошел в селе Галашки. Тембулат постоянно ругался со своей женой, и все шло к тому, что супруги разойдутся. Однако родственники жены были против того, чтобы мама и четверо детей остались одни.

В результате состоялась встреча родственников с мужем, переросшая в потасовку со стрельбой. Тембулат выстрелил в шурина из карабина, получив при этом ответ.

Отмечается, что стрелки отделались легкими ранениями, возможно и заведение уголовного дела. При этом муж и жена не развелись.