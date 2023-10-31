Эрдоган: Турция будет наращивать давление на Израиль

Израиль должен открыть коридор для спасения больных и раненых мирных палестинцев. Положительные сигналы есть. Об этом заявил президент Турции.

Власти Турции будут наращивать давление на еврейское государство для открытия коридора, по которому из Газы могли бы выбраться мирные палестинцы.

«Наша цель – обеспечить проход всех этих людей из Газы в пункты, где мы можем оказать медицинскую помощь. Это и онкологические больные, и легко- и тяжелораненые. Если этот коридор будет открыт, мы готовы доставить этих раненых и наших братьев и сестер с хроническими заболеваниями, такими как рак, в наши больницы»

– Реджеп Тайип Эрдоган

Далее турецкий лидер отметил, что Анкара уже получает позитивные сигналы. Эрдоган заявил, что спасение раненых и больных – гуманитарный и исламский долг Турции.