Минпромторг: Новый год пройдет без дефицита праздничного напитка

В этом году новогодние праздники пройдут без дефицита игристых вин. Минпромторг сообщает, торговые сети имеют запасы как отечественного шампанского, так и импортных напитков.

Купить бутылку игристого к Новому году можно будет без проблем, дефицита традиционного праздничного напитка в России не будет, информирует Минпромторг РФ, передает ТАСС.

"Сети нам об этом не сообщают, что какой-то дефицит, в принципе, ожидается. С одной стороны, в период укрепления рубля был завезен очень большой объем импортного вина, с другой - у нас очень высокие объемы производства отечественных вин: и тихих, и игристых. Ну откуда у нас будет дефицит?"

– замминистра Виктор Евтухов

Лучшие российские игристые вина были названы накануне, в топ вошли отечественные брюты и розовые вина.