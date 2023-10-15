Китай будет получать еще больше нефти из Казахстана

Нефтяной экспорт из Казахстана в Китай увеличится. В Астане заверили, что смогут обеспечить поставку до 10 млн т нефти. Казахстан также увеличил поставки грузов в Китай с начала года.

Глава казахстанского Минэнерго Алмасадам Саткалиев заявил о готовности своей страны увеличить поставки нефти в Китай. Он напомнил, что сейчас экспорт казахстанской нефти в Китай составляет более 1 млн т.

По словам министра, Казахстан обладает дополнительными возможностями для экспорта нефти. Саткалиев заверил, что страна сможет поставлять в Китай до 10 млн т нефти.

"Мы говорим о наличии свободных емкостей в трубе и о реализации двух проектов совместно с нашими китайскими партнерами по расширению участков магистрального нефтепровода "Кенкияк – Атырау" и "Кенкияк – Кумколь", которые позволят направлять нефть из западных регионов"

- Алмасадам Саткалиев

Помимо этого, в пресс-службе "Казахстанских железных дорог" сообщили, что с начала года Казахстан увеличил поставки грузов в Китай на 22% - до 23,6 млн т.

Там отметили, что прием грузов из КНР вырос на 8% - до 9,1 млн т, а отправка в Китай увеличилась на 32% - до 14,5 млн т.

В организации также добавили, что сдача грузов по станции Алтынколь достигла 4,8 млн т (+53%), а прием - 5,4 млн т (+14%).