Дагестан похвастал ореховым урожаем

Дагестанские ореховоды сообщили о том, что нынешний урожай, на 15% превысил аналогичные показатели 2022 года. Власти республики планируют развиваться отрасль.

Дагестанские аграрии собрали на 15% больше орехов, чем в прошлом году, всего более четырех сот тонн. Об этом сообщил глава республиканского Минсельхоза.

«Валовой сбор орехоплодных в 2022 году на территории республики составил около 350 тонн. В этом году – уже более 400 тонн»

– Мухтарбий Аджеков

Далее он отметил, что данное отрасль сельского хозяйства сейчас в республике развивается достаточно активно. В частности, продолжается закладка новых ореховых садов.