Гектары камыша полыхают в Астраханской области

Три тысячи гектаров камыша горят в Астраханской области. Из-за рельефа борьба с огнем невозможна.

Сухой камыш вспыхнул в Астраханской области. Об этом сообщили в местном экстренном ведомстве, отметив, что пожар зафиксирован в раскатной части Каспийского моря.

«Зафиксировано возгорание камыша и сухой растительности. (...) установлено, что площадь, пройденная огнем, составляет 3 тыс. га, фронт открытого горения 700 метров»

– МЧС РФ

Далее в ведомстве констатировали, что потушить пожар невозможно, так как нет путей для подъезда техники.

В этой связи местных жителей предупредили о том, что возможно распространения запаха гари.