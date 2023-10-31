Нетаньяху: Израилю нужна новая Газа

Израильский премьер заявил о том, что палестинский анклав должен быть зачищен от радикальных элементов, а сама Газа – отстроена заново. При этом он подчеркну, что еврейское государство не стремится к захвату и присоединению палестинского анклава.

Израиль сражается не только за граждан своей страны, но и за палестинцев, и весь Ближний Восток в целом против террористов. Об этом заявил премьер еврейского государства.

«Мне кажется понятным, как должно выглядеть будущее Газы. По окончании этой битвы [палестинское движение] ХАМАС исчезнет, мы уничтожим ХАМАС не только ради себя, но и ради цивилизации, ради палестинцев и израильтян»

– Биньямин Нетаньяху

В этой связи он подчеркнул, что палестинский анклав должен быть очищен от террористов и радикальных элементов и отстроен заново.

«Мы хотим видеть Газу демилитаризованной, очищенной о радикально настроенных элементов и отстроенной заново»

– Биньямин Нетаньяху

Далее глава еврейского государства подчеркнул, что израильские власти не стремятся к захвату Газы. В то же время Нетаньяху подчеркнул, что у Израиля есть право защищать своих граждан и уничтожать террористов. Поэтому одна из целей Израиля в анклаве – не допустить возрождения палестинского радикального движения.