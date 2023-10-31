Пятница пройдет для Москвы без осадков

В Москве продолжается теплая погода. Днем воздух прогреется до +7 градусов, ночью похолодает до +2. Дождей не прогнозируется.

Столбики столичных термометров в пятницу будут подниматься до +7 градусов. Об этом говорится в прогнозе Гидрометцентра РФ. Также синоптики отмечают, что сегодня обойдется без осадков.

«Днем в столице прогнозируют от плюс 5 до плюс 7 градусов. В ночь на субботу температура воздуха может опуститься до плюс 2 градусов»

– Гидрометцентр

В Московской области также будет до +7 днем, ночью значительно похолодает – воздух охладится до нуля градусов.