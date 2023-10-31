Под Махачкалой появится мемориал погибшим во время взрыва на АЗС

Глава Дагестана пообещал установить мемориал в память о жертвах взрыва, произошедшего в пригороде региональной столицы. Жертвами страшной трагедии стали почти четыре десятка человек.

Под Махачкалой планируется разместить мемориал в память о жертвах взрыва, произошедшего рядом с АЗС минувшим летом. Об этом сказано в сообщении, распространенном пресс-службой главы Дагестана.

В нем сказано, что руководитель республики провел встречу с местной жительницей Айшат Муртазалиевой, 8 членов семьи которой пострадали во время этой трагедии.

"Женщина отметила, что компенсационные выплаты ее семья получила вовремя и без проволочек, дом восстановлен. Жительница Карамана попросила помочь с высадкой деревьев и установкой мемориальной плиты в память о погибших на месте взрыва. Сергей Меликов обещал оказать поддержку в установке обелиска и разбить на этой территории парк"

– пресс-служба

Что произошло?

Вечером 14 августа в автосервисе, расположенном в пригороде Махачкалы, вспыхнул пожар. В какой-то момент огонь перекинулся на заправку, прогремел взрыв. В результате трагедии погибли 37 человек, ранения получили свыше 80.