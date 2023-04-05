Село в Дагестане назвали в честь отца Нурмагомедова

Глава российского правительства дал добро на то, чтобы одно из сел Дагестана было названо в честь Абдулманапа Нурмагомедова. Ранее эту идею поддержало Народного собрание РД.

Одно из сед Дагестана обрело новое название. Об этом сказано в распоряжении правительства России.

Населенный пункт назвали в честь заслуженного тренера РФ Абдулманапа Нурмагомедова, ушедшего из жизни несколько лет назад.

"В соответствии с Федеральным законом "О наименованиях географических объектов" и на основании предложения Народного собрания Республики Дагестан переименовать расположенное на территории муниципального района Кизилюртовский район Республики Дагестан село Кироваул в село Манапкала"

– сказано документе

На сегодняшний день в этом населенном пункте проживает порядка 4 тыс человек.

Напомним, Абдулманап Нурмагомедов умер летом 2020 года после перенесенного COVID-19. Он является отцом бывшего бойца смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова.