Бойкот Израиля: Ближний Восток отказывается от кока-колы и Макдональдса

Уже почти месяц Ближний Восток и арабские страны на передовой борьбы за Палестину. В конце октября в Турции, в частности, правящая Партия справедливости и развития организовала митинг в поддержку Палестины в Стамбуле, на котором президент Эрдоган, обращаясь к сотням тысячам собравшихся сограждан, назвал Запад главным виновником резни палестинцев в Газе. И виновник должен быть наказан.
Бойкот ”Макдональдсу”
6 ноября в ресторан сети ”Макдональдс” в европейской части Стамбула ворвался сторонник Палестины с коробкой мышей, которых выпустил в зале. Своей акцией протеста мужчина пытался продемонстрировать поддержку палестинцам, на которых ”сыпятся бомбы”. Случай в стамбульском ”Макдональдсе” был не первым.
Ранее активист в британском Бирмингеме выпустил в местном ”Макдональдсе” мышей, покрашенных в цвета палестинского флага, крича: ”Бойкот Израилю!”
Жители Иордании, Марокко, Ливана, Саудовской Аравии и даже Малайзии также объявили бойкот ”Макдональдсу”.
Обеды для ЦАХАЛ от "Макдональдс"
Рестораны ”Макдональдс” стали первой жертвой бойкота из-за решения израильской сети ”Израиль-Макдональдс” обеспечить бесплатными обедами военнослужащих страны. По сообщениям, более 100 тыс. обедов было отправлено солдатам ЦАХАЛ. После этого сеть ”Макдональдс” попала в немилость на Ближнем Востоке и за его пределами, хотя местные рестораны франшизы целиком и полностью поддержали собственные сообщества и даже направили помощь Палестине:
- ”Макдональдс” в Кувейте передал на гуманитарные цели $160 тыс.
- ”Макдональдс” в Катаре выделил жителям Газы $275 тыс.
- ”Макдональдс” в Саудовской Аравии - $533 тыс.
При этом каждая из местных сетей подчеркивает, что ничего общего не имеет с израильскими заведениями.
Арабский мир против мультинациональных брендов
Большинство западных компаний подвергаются бойкоту в основном за поддержку Израиля их правительствами. И такая практика не редкость: всякий раз, когда на Ближнем Востоке вспыхивает конфликт, мультинациональные бренды попадают под удар. Война в Газе 2023 не стала исключением, арабский мир объявил бойкот
- Бургеркингу
- KFC
- ”Пицце-хат”
- ”Кока-коле”
- ”Пуме”
В арабских странах бойкотируют в основном американские копании. Не имея возможности напрямую повлиять на американскую политику, в частности, поддержку, которую США оказывают Израилю, арабские потребители отказываются от американских продуктов. При этом нередко страдают местные владельцы франшиз.
Бренды с еврейскими корнями
Бойкот ”еврейских товаров” на Ближнем Востоке начался 10 октября с публикации постов в соцсетях, призывающих отказаться от брендов с еврейскими корнями и вообще имеющими какую-либо связь с Израилем. В результате бойкота, в середине октября упали акции:
- PepsiCo
- ”Уолт Дисней”
- McDonald
- Starbucks
- ”Нетфликс”
Списки компаний, которые были основаны гражданами еврейского происхождения распространяются в популярных соцсетях.
Турецкий парламент отказался от ”Кока-колы” и ”Нескафе”
Среди всех ближневосточных и арабских стран в бойкоте западной продукции дальше всех пошла Турция: парламент страны убрал ”Кока-колу” и продукцию фирмы Nestle (растворимый кофе ”Нескафе”) из своих заведений общественного питания во вторник. В соответствующем заявлении турецкого парламента, ”товары, произведенные компаниями, поддерживающими Израиль, не будет продаваться в кафетериях парламента”.
Спикер Великого национального собрания Турции Нуман Куртулмуш решился на подобный шаг в ответ на ”реакцию общественности в отношении корпораций, поддерживающих преступления Израиля и убийства невинных жителей сектора Газа”.
Активная фаза бойкота западных брендов в Турции началась чуть более двух недель назад: на встрече с представителями НПО профессор Али Эрбаш, руководитель турецкого Управления по делам религий, призвал к ”решительному и постоянному бойкоту компаний, поддерживающих сионизм”.
Какие страны присоединились к бойкоту
На сегодняшний день в бойкоте тех или иных западных компаний и товаров участвуют:
- Турция
- Саудовская Аравия
- Оман
- ОАЭ
- Малайзия
- Пакистан
- Катар
- Иордания
- Ливан
- Египет
- Бахрейн
- Южная Африка
Бойкот западной продукции помогает повысить осведомленность о том, что происходит с палестинцами, однако серьезный экономический эффект на корпорации он вряд ли окажет. Бойкот завершится после того, как ситуация в секторе Газа будет урегулирована.