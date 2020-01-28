Бойкот Израиля: Ближний Восток отказывается от кока-колы и Макдональдса

Бойкот объявлен компаниям, которые, по мнению жителей ближневосточных и арабских стран, так или иначе оказывают помощь Израилю. От чего решил отказаться арабский мир и Ближний Восток и насколько далеко они готовы пойти - рассказываем в этом материале.

Уже почти месяц Ближний Восток и арабские страны на передовой борьбы за Палестину. В конце октября в Турции, в частности, правящая Партия справедливости и развития организовала митинг в поддержку Палестины в Стамбуле, на котором президент Эрдоган, обращаясь к сотням тысячам собравшихся сограждан, назвал Запад главным виновником резни палестинцев в Газе. И виновник должен быть наказан.

Бойкот ”Макдональдсу”

6 ноября в ресторан сети ”Макдональдс” в европейской части Стамбула ворвался сторонник Палестины с коробкой мышей, которых выпустил в зале. Своей акцией протеста мужчина пытался продемонстрировать поддержку палестинцам, на которых ”сыпятся бомбы”. Случай в стамбульском ”Макдональдсе” был не первым.

Ранее активист в британском Бирмингеме выпустил в местном ”Макдональдсе” мышей, покрашенных в цвета палестинского флага, крича: ”Бойкот Израилю!”

Жители Иордании, Марокко, Ливана, Саудовской Аравии и даже Малайзии также объявили бойкот ”Макдональдсу”.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Обеды для ЦАХАЛ от "Макдональдс"

Рестораны ”Макдональдс” стали первой жертвой бойкота из-за решения израильской сети ”Израиль-Макдональдс” обеспечить бесплатными обедами военнослужащих страны. По сообщениям, более 100 тыс. обедов было отправлено солдатам ЦАХАЛ. После этого сеть ”Макдональдс” попала в немилость на Ближнем Востоке и за его пределами, хотя местные рестораны франшизы целиком и полностью поддержали собственные сообщества и даже направили помощь Палестине:

”Макдональдс” в Кувейте передал на гуманитарные цели $160 тыс.

”Макдональдс” в Катаре выделил жителям Газы $275 тыс.

”Макдональдс” в Саудовской Аравии - $533 тыс.

При этом каждая из местных сетей подчеркивает, что ничего общего не имеет с израильскими заведениями.

Арабский мир против мультинациональных брендов

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Большинство западных компаний подвергаются бойкоту в основном за поддержку Израиля их правительствами. И такая практика не редкость: всякий раз, когда на Ближнем Востоке вспыхивает конфликт, мультинациональные бренды попадают под удар. Война в Газе 2023 не стала исключением, арабский мир объявил бойкот

Бургеркингу

KFC

”Пицце-хат”

”Кока-коле”

”Пуме”

Вера Ромашкина/ "Вестник Кавказа"

В арабских странах бойкотируют в основном американские копании. Не имея возможности напрямую повлиять на американскую политику, в частности, поддержку, которую США оказывают Израилю, арабские потребители отказываются от американских продуктов. При этом нередко страдают местные владельцы франшиз.

Бренды с еврейскими корнями

Бойкот ”еврейских товаров” на Ближнем Востоке начался 10 октября с публикации постов в соцсетях, призывающих отказаться от брендов с еврейскими корнями и вообще имеющими какую-либо связь с Израилем. В результате бойкота, в середине октября упали акции:

PepsiCo

”Уолт Дисней”

McDonald

Starbucks

”Нетфликс”

Списки компаний, которые были основаны гражданами еврейского происхождения распространяются в популярных соцсетях.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Турецкий парламент отказался от ”Кока-колы” и ”Нескафе”

Среди всех ближневосточных и арабских стран в бойкоте западной продукции дальше всех пошла Турция: парламент страны убрал ”Кока-колу” и продукцию фирмы Nestle (растворимый кофе ”Нескафе”) из своих заведений общественного питания во вторник. В соответствующем заявлении турецкого парламента, ”товары, произведенные компаниями, поддерживающими Израиль, не будет продаваться в кафетериях парламента”.

Спикер Великого национального собрания Турции Нуман Куртулмуш решился на подобный шаг в ответ на ”реакцию общественности в отношении корпораций, поддерживающих преступления Израиля и убийства невинных жителей сектора Газа”.

Активная фаза бойкота западных брендов в Турции началась чуть более двух недель назад: на встрече с представителями НПО профессор Али Эрбаш, руководитель турецкого Управления по делам религий, призвал к ”решительному и постоянному бойкоту компаний, поддерживающих сионизм”.

Какие страны присоединились к бойкоту

На сегодняшний день в бойкоте тех или иных западных компаний и товаров участвуют:

Турция

Саудовская Аравия

Оман

ОАЭ

Малайзия

Пакистан

Катар

Иордания

Ливан

Египет

Бахрейн

Южная Африка

Бойкот западной продукции помогает повысить осведомленность о том, что происходит с палестинцами, однако серьезный экономический эффект на корпорации он вряд ли окажет. Бойкот завершится после того, как ситуация в секторе Газа будет урегулирована.