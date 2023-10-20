Роспотребнадзор: привиться от гриппа нужно "просто немедленно"

Россиян призвали как можно скорее сделать прививку от гриппа. Заболеваемость растет с каждой неделей, начал распространяться гонконгский грипп.

Тем, кто еще не вакцинировался против вируса гриппа, следует сделать это до конца месяца, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Прививаться еще нужно, и до конца ноября у нас есть время. Нужно это сделать просто немедленно, потому что мы <...> видим увеличение с каждой неделей [числа] случаев гриппа, а, значит, дальше будет только развитие"

– Попова

В этом году сезонная волна заболеваемости выше, но пока не значимо, поделилась она. К врачам люди приходят с ОРВИ, риновирусами, парагриппом, а с начала ноября - и с гриппом, в том числе гонконгским A (H3N2), рассказала она в беседе с Наилей Аскер-заде в эфире "Россия-1".

"Пока выявляются все варианты вируса гриппа - и грипп А, как вы говорите, гонконгский, но не совсем именно этот геновариант"

– Попова

Кроме того, пошла в рост заболеваемость коронавирусом - за последние четыре недели она выросла в два раза.

Сейчас волна заболеваемости различными сезонными вирусами нарастает, при этом, как показывает опыт предыдущих двух лет, пики заболеваемости гриппом и ковидом придутся на разное время.