Азербайджанская молодежь в центре перемен: конференция в МГИМО

Для азербайджанской молодежи шехиды всегда будут примером доблести, заявил на конференции в МГИМО "Молодежь в центре перемен: азербайджанская динамика" председатель АМОР Джейхун Гусейнов.

В Московском государственном институте международных отношений (университете) МИД Российской Федерации (МГИМО) прошел форум "Молодежь в центре перемен: азербайджанская динамика", организованный Азербайджанским молодежным объединением России (АМОР), на котором представители посольства Азербайджана в Москве, Фонда Гейдара Алиева в РФ, министерства экономики и торгового представительства, государственной нефтяной компании Азербайджана SOCAR RUS, профессора, педагоги, студенты и эксперты МГИМО обсуждали роль молодежи в постконфликтном урегулировании и построении долгосрочного мира в регионе, а также в инфраструктурных, экономических, социальных и культурных проектах.

Конференция проходила 8 ноября – в День победы Азербайджана в Отечественной войне 2020 года.

Председатель АМОР Джейхун Гусейнов:

Азербайджанцы во всем мире отмечают дорогой для каждого из них праздник – День Победы. Три года назад после 44 дней боевых действий было подписано трехстороннее Заявление между Россией, Азербайджаном и Арменией, подтверждающее полное освобождение азербайджанских земель от 30-летней оккупации. Этой победой мы обязаны героям Азербайджана, доблестной азербайджанской армии и Верховному главнокомандующему, президенту Ильхаму Алиеву. Сегодня в очередной раз мы склоняем головы перед погибшими бойцами. Вечная память павшим героям, и мы молимся за скорейшее выздоровление пострадавших на этой войне. Для азербайджанской молодежи они всегда будут примером доблести, славного служения Родине… Есть все основания гордиться молодежью, ведь она не только боролась за освобождение своих родных земель, но и за короткий период времени приняла активное участие в работах по восстановлению разрушенных территорий.

Председатель азербайджанского клуба МГИМО Нихад Биннетзаде:

Сегодня мы проживаем период, когда наш регион как никогда близок к настоящему миру и процветанию. Политика нашего президента всегда была направлена на созидание и мирное существование на принципах международного права и справедливости. Сегодня в Москве мы особо подчеркиваем роль РФ и народа России, с которым нас связывают многовековые связи. Установление и поддержание мира – задача дипломатии, в частности школы МГИМО, которая, будучи дипломатической кузницей, выпустила не только высококвалифицированных специалистов, но и выработала особые подходы и принципы, которые несут в себе и на которые опираются ее выпускники.

Общенациональный лидер Азербайджана Гейдар Алиев говорил, что каждый студент за рубежом является маленьким послом своей страны. В последнее десятилетие молодежная дипломатия становится востребованным инструментом, направленным на активизацию роли молодежи в международной среде. В развитие молодежной дипломатии заметный вклад вносит МГИМО, где регулярно проводятся международные школы молодежной дипломатии, форумы и встречи, где студентам предоставляется возможность принять активное участие.

- Нихад Биннетзаде.

Для реализации этих целей Азербайджан и Россия инвестируют в молодежные программы образования, обмены и межкультурные взаимодействия, в том числе, президентские квоты. По словам Биннетзаде:

Молодежные организации также играют роль в поощрении диалога и сотрудничества. Хотел бы отметить большие заслуги АМОР и вице-президента фонда, представительства Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой. Азербайджанская молодежь выполняет огромную работу в направлении толерантности и мультикультурализма в нашем государстве.

В эти дни в МГИМО в рамках арт-фестиваля "Хары бюльбюль" работает выставка работ азербайджанских и российских художников "Краски Азербайджана".