"Карабах" не удержал ничью в домашней игре с "Байером"

Агдамский "Карабах" уступил леверкузенскому "Байеру" в рамках 4-го тура группового этапа Лиги Европы. Встреча в Баку завершилась минимальной победой гостей.
В Баку завершилась встреча 3-го тура группового этапа Лиги Европы между "Карабахом" (Азербайджан) и "Байером" (Германия). Победу со счетом 1:0 одержали гости.
Единственный мяч был забит с пенальти в компенсированное ко второму тайму время. Гол на счету нападающего Виктора Бонифасе
Турнирная таблица
На данный момент лидером группы H с 12 очками является "Байер". На второй строчке расположился "Карабах", набравший 6 очков. Третье место занимает "Мольде", в активе которого 3 очка. Замыкает группы "Хэкен", не набравший пока ни одного очка. Встреча между "Хэкеном" и "Мольде" состоится сегодня в 23:00 (мск).
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