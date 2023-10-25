Азербайджан и Иран укрепят сотрудничество через "Север-Юг"

Баку и Тегеран договорились о маршруте железной и автомобильной дорог по берегу реки Араз. Это поможет в развитии коридора "Север-Юг".

Президенты Азербайджана и Ирана Ильхам Алиев и Эбрахим Раиси во время встречи в Ташкенте обсудили развитие маршрута "Север-Юг".

Азербайджанский лидер выразил уверенность, что проект маршрута через реку Араз будет реализован в кратчайшие сроки и станет еще одним направлением международного транспортного коридора "Север-Юг".

"В результате у нас будет два маршрута: один - через Астару, один - через Агбенд, и оба маршрута будут служить делу укрепления братских отношений между Ираном и Азербайджаном, а также будут доступны нашим соседям и партнерам в других странах"

– Ильхам Алиев

Президент ИРИ в свою очередь отметил, что транспортное сотрудничество двух стран наращивается, улучшается ситуация с транзитов.

Стороны согласовали маршрут прохождения железнодорожной и автомобильной полосы по южному берегу реки Араз.

"Маршрут Агбенд через реку Араз и те проекты, которые мы реализуем там по согласованию друг с другом, отвечают интересам обеих стран. Это гарантирует транспортную связь между Азербайджаном, Ираном и Нахчываном и устраняет озабоченность, которая была в этой сфере"

– Раиси

Также лидеры согласились в том, что дружественные отношения двух стран, в которые пытались вмешаться третьи стороны, улучшаются и укрепляются.

"Уверен, что и сейчас наши недруги не добьются своих целей. Иран и Азербайджан и дальше будут успешно сотрудничать и укреплять свои отношения"

– Ильхам Алиев