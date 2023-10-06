Зачем ехать в Павлодар и что там посмотреть?

Главное богатство Павлодара - река Иртыш с набережными, речным вокзалом, базами отдыха и пляжами. Расскажем, где находится Павлодар и как туда добраться, когда туда лучше ехать, что посмотреть в городе и окрестностях Павлодара.

Павлодар - восьмой по численности населения город Казахстана и один из самых индустриально развитых. Хотя он находится вне поля зрения большинства путешественников из-за своей репутации промышленного центра, многие туристы посещают город проездом, в результате их приятно удивляет разнообразие культурных и природных достопримечательностей Павлодара. Здесь компактный старый город, гораздо менее загруженный транспортом, чем другие города Казахстана. Однако, его разветвленная трамвайная сеть - крупнейшая в Казахстане.

Чем известен Павлодар?

В IX-XIII веках на берегах Иртыша находились укрепления и города кимаков - тюркского кочевого народа. Два главных города назывались Хакан-Кимак и Имакия, их точное месторасположение не установлено, но находились они неподалеку от современного Павлодара.

Павлодар был основан в 1720 году как Коряковский форпост по указу Петра Первого. В XVIII веке началась добыча соли из близлежащего Коряковского озера, которое со временем стало одним из важнейших центров добычи соли в Сибири. Станица получила статус города в 1861 году и была переименована в Павлодар, став административным центром Семипалатинской области. Появление коммерческих банков и новая волна промышленников подарили городу множество исторических зданий.

В середине 1950-х годов в городе началась крупномасштабная индустриализация с созданием алюминиевых заводов и добычей угля в соседнем Экибастузе. Городская инфраструктура также быстро развивалась: в 1965 году была открыта знаменитая трамвайная сеть города, а также появилось множество новых отраслей промышленности, от машиностроения и тракторного производства до нефтепереработки и химической промышленности. На сегодняшний день на Павлодарскую область приходится около 70% добычи угля в стране, 40-50% производства электроэнергии и 70% производства ферросплавов. Это также крупный центр сельскохозяйственного и зернового производства.

Где находится Павлодар?

Павлодар находится на северо-востоке Казахстана, город расположен на берегу реки Иртыш, которая также протекает через другой казахский город - Семей. Павлодар находится в 80 км от границы с Россией, в 320 км к северо-западу от Семея и в 400 км к востоку от Астаны. Павлодар - это административный центр Павлодарской области, известной своим промышленным и культурным значением. Свидетельства того, что многочисленные племена древних людей жили в Прииртышье, относятся к железному веку. Через юго-запад Павлодарской области тянутся Баянаульские горы.

Как добраться до Павлодара?

Во время самостоятельного путешествия в Казахстан, можно пересечь границу России на поезде или автомобиле (автомобильный и железнодорожный пункты пропуска расположены не так далеко от города), либо долететь на самолете.

Прямые рейсы из городов России до Павлодара сейчас не выполняются, можно добраться с пересадкой в Алматы или Астане. Аэропорт Павлодара находится в 13 км от центра города.

Павлодар расположен на железнодорожной линии, соединяющей Астану с Усть-Каменогорском, поэтому в Павлодар регулярно ходят ежедневные поезда из крупных городов Казахстана. Самый быстрый поезд до Астаны идет чуть более 6 часов, до Экибастуза ехать 2 часа, а до Караганды - 12 часов. До Семея можно добраться за 5,5 часов, а до Усть-Каменогорска - за 11 часов. Также есть ежедневный поезд до Алматы (26 часов).

Между Павлодаром и крупными городами Казахстана также курсируют междугородние автобусы. Из Новосибирска на автобусе ехать от 11 часов.

По Павлодару удобно перемещаться пешком, либо на общественном транспорте/такси. Разветвленная трамвайная сеть Павлодара сама по себе является городской достопримечательностью, поскольку она крупнейшая в стране.

Где остановиться на ночлег в Павлодаре?

Лучший район для поиска жилья в Павлодаре - это центр города и набережная реки Иртыш. Отсюда удобнее всего добираться к основным достопримечательностям города и транспортным пунктам, кроме того, в этих районах больше всего отелей, хостелов и гостевых домов для посетителей с разным бюджетом и предпочтениями. Многие достопримечательности города расположены около улиц Ленина и Сатпаева, идущих вдоль городской набережной.

Когда лучше ехать в Павлодар?

Июль, июнь и август - самые жаркие месяцы в Павлодаре. В июле средняя максимальная температура составляет около 29°C, а ночью температура воздуха редко опускается ниже 15°C. Наименее влажный месяц - май, а наиболее влажный - ноябрь. Больше всего снега выпадает обычно в январе, средняя температура воздуха в этом месяце -12 C°, но ночью может опускаться ниже -20 C°. Самые ветреные месяцы - март, апрель и ноябрь. Туристы чаще всего приезжают в Павлодар в мае, а также в июне и августе.

Чем заняться в Павлодаре?

Недалеко от города есть несколько баз отдыха на реке Иртыш. В Павлодаре есть рестораны, кафе, бары, музеи и выставочные центры. Здесь можно заняться активным отдыхом на свежем воздухе, например, совершить сплав по реке или посетить одну из местных лыжных баз в зимний сезон. Для семейного отдыха в Павлодаре есть парки с колесом обозрения и другими детскими аттракционами. С речного вокзала каждый день отправляются круизы на теплоходах.

Недалеко от города есть несколько озер, где павлодарцы любят проводить выходные. В 15 км от Павлодара около озера Мойылды находится одноименный бальнеогрязелечебный санаторий. Озеро известно высоким содержанием солей и минералов. Самое большое озеро Маралды с соленой водой поблизости находится в 50 км к востоку от города. На его берегу расположено несколько курортов.

Что посмотреть в Павлодаре?

Одна из главных достопримечательностей города - это мечеть имени Машхура Жусупа в форме восьмиконечной звезды с куполом в виде шанырака. Мечеть, названная в честь казахского поэта, была построена в 2000 года, в это время в городе появились и другие религиозные храмы, в том числе католическая церковь Святой Терезы Младенца Иисуса. Благовещенский кафедральный собор был построен в 1999 году. Рядом с улицей Сатпаева находится небольшая синагога, которая обслуживает небольшую еврейскую общину города.

В Павлодаре сохранилось немало деревянных домов царской эпохи, в основном к югу от центра города. В одном из них находится краеведческий музей, в котором представлены экспонаты, посвященные истории и культуре Павлодарской области (работает со вторника по воскресенье с 10:00 до 18:00, вход 300 тенге, с экскурсией 600 тенге). Это крупнейший музей города, когда-то здесь располагались городской телеграф и особняк купца, основавшего первое предприятие по добыче угля в Экибастузе. Музей назван в честь Григория Потанина, известного этнографа и историка XIX века. У музея есть филиал Ertis с мультимедийными экспонатами.

К югу от краеведческого музея находится драматический театр имени Чехова, расположенный в бывшем особняке купца Ивана Сурикова. Это центр старого купеческого города с историческими зданиями и бывшими особняками, простирающимися на юг вдоль улицы Ленина и прилегающих улиц.

В художественном музее города представлены работы местных художников в широком диапазоне стилей и техник. Собрание музея состоит из более 6 тысяч предметов. Музей открыт с 10:00 до 18:00 каждый день, взрослый билет стоит 200 тенге, детский - 100 тенге, экскурсия - 300 тенге с группы.

Музей литературы и искусства имени Бухар Жырау, расположенный в красивом деревянном резном доме, посвящен творчеству литературных деятелей Павлодарской области, в том числе поэта Бухара Жырау. Музей открыт каждый день с 9:00 до 18:00.

В Павлодаре также находятся необычный музей советского винила "Дом Шафера" и музей фотографии Дмитрия Багаева.

Что посмотреть в Павлодарской области?

Благодаря живописным природным местам Павлодарская область вполне привлекательна для туристов. Путешествие по Павлодарской области стоит начать с посещения Баянаульского национального парка: горные хребты, покрытые сосновым лесом посреди казахских степей, четыре крупных озера, красивые виды, открывающиеся с горного серпантина. Главным образом туристов привлекают уникальные скальные образования. Дорога от Павлодара займет меньше 3 часов на автомобиле. Кроме того, Прииртышье и Павлодарская область в целом богаты археологическими памятниками и геологическими объектами.

Любителям индустриального туризма будет интересно съездить на обзорную экскурсию в город Экибастуз, чтобы увидеть самый большой в мире угольный разрез "Богатырь". От Павлодара на автомобиле добираться до смотровой площадки угольной шахты 2 часа.