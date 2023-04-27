Гарибашвили и Макрон обсудили евроинтеграцию Грузии и ситуацию на Южном Кавказе

Премьер Грузии пообщался в Париже с президентом Франции. В ходе беседы обсуждался вопрос евроинтеграции Грузии и ситуация на Южном Кавказе.

В четверг, 9 ноября, в Париже состоялась встреча премьер-министра Грузии и президента Франции. Об этом пишут грузинские СМИ.

Одной из центральных тем разговора Ираклия Гарибашвили и Эммануэля Макрона стало решение Еврокомиссии рекомендовать Евросовету предоставить Грузии статус кандидата в члены ЕС.

Глава правительства подчеркнул, что это историческое решение, и страна ожидает предоставления статуса в следующем месяце.

Стороны также поговорили о вопросах взаимодействия между Тбилиси и Парижем и о перспективах его углубления.

Кроме того, Гарибашвили и Макрон коснулись вопросов региональной и мировой безопасности.