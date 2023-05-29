ОАЭ будут выращивать в Узбекистане голубику

Голубика и черника будут выращиваться в Узбекистане. Производством ягод для дальнейшего экспорта займется эмиратская компания.

В Андижанской области откроется производство черники и голубики, это совместный проект Узбекистана и ОАЭ.

Благодарность за поддержку в реализации совместного проекта по созданию фруктово-ягодного кластера выразил на встрече с министром инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Лазизом Кудратовым гендиректор госорганизации Абу-Даби по сельскому хозяйству и продовольственной безопасности, председатель компании E20 Investment Limited Саид Аль-Амери.

Проект реализуется в Андижанской области, вскоре начнется вторая фаза, в рамках которой планируется выращивать 6 тыс тонн голубики и черники. Для производства выбраны высокоурожайные сорта. Урожай будет идти на экспорт.