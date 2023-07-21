Эйлат в Израиле перестал быть безопасным

В Эйлате вечером в четверг объявлена воздушная тревога. Ранее в городе случился взрыв из-за беспилотника, пострадали люди.
Курортный Эйлат на Красном море в Израиле перестал быть спокойным местом, в городе зазвучали сирены, предупреждающие об угрозе воздушного обстрела.
"Сирены прозвучали в районе города Эйлат на юге Израиля. Подробности последуют"
– армия Израиля
Ранее в четверг в Эйлате произошел взрыв. По словам военных, причиной ЧП стало падение БПЛА на гражданское здание. Пострадали шестеро человек, пишет The Times of Israel.
С начала обострения конфликта, в Эйлат переселились десятки тысяч граждан Израиля - курортный город находится более чем в 200 км от сектора Газа.
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