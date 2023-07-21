Вестник Кавказа

Эйлат в Израиле перестал быть безопасным

Набережная
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Эйлате вечером в четверг объявлена воздушная тревога. Ранее в городе случился взрыв из-за беспилотника, пострадали люди.

Курортный Эйлат на Красном море в Израиле перестал быть спокойным местом, в городе зазвучали сирены, предупреждающие об угрозе воздушного обстрела.

"Сирены прозвучали в районе города Эйлат на юге Израиля. Подробности последуют"

– армия Израиля

Ранее в четверг в Эйлате произошел взрыв. По словам военных, причиной ЧП стало падение БПЛА на гражданское здание. Пострадали шестеро человек, пишет The Times of Israel.

С начала обострения конфликта, в Эйлат переселились десятки тысяч граждан Израиля - курортный город находится более чем в 200 км от сектора Газа.

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