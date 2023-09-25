Названо лучшее отечественное шампанское

Эксперты продегустировали почти сотню российских вин и назвали лучшие. В категории "шампанское" названы четыре победителя.

В России прошел первый в истории Кубок АВВР, проводимый Ассоциацией "Федеральная саморегулируемая организация виноградарей и виноделов России". Эксперты назвали лучшие вина, произведенные в РФ на Российском винодельческом форуме.

"В нашей стране есть два авторских гида, два конкурса и два рейтинга. Соответственно, мы обратились к организаторам всех этих рейтингов, гидов и так далее с предложением дать нам свои кандидатуры в шести номинациях: белое, красное, розовое, игристое вино, российское шампанское и крепленое вино"

– исполнительный директор АВВР Алексей Плотников

Экспертная комиссия 18-20 октября дегустирована 95 вин, которые удалось купить в розничных магазинах. Победители были выбраны во всех номинациях.

Лучшим российским шампанским признан "Сибирьковый", Экстра брют 2017 года от винодельни "Ведерниковъ", это игристое завоевало гран-при конкурса. Золото в "шипучей" номинации заполучили сразу несколько напитков:

Cuvee de Vitmer.Rose, 2020 год, "Золотая балка",

"Кюве" коллекционное, Экстра брют, 2018 год, "Новый свет",

"Темелион", Винтаж Розе, 2019 год, "Долина Лефкадия".

Также эксперты высоко оценили еще пять отечественных игристых напитков - четыре получили "серебро", один - "бронзу", передает РИА Новости.

"Уверены, что наш Кубок будет способствовать расширению потребительской аудитории высококачественных российских вин и придаст развивающейся премиальной категории отечественного виноделия дополнительный статус"

– председатель правления АВВР Дмитрий Киселев