Названо лучшее отечественное шампанское

В России прошел первый в истории Кубок АВВР, проводимый Ассоциацией "Федеральная саморегулируемая организация виноградарей и виноделов России". Эксперты назвали лучшие вина, произведенные в РФ на Российском винодельческом форуме.
"В нашей стране есть два авторских гида, два конкурса и два рейтинга. Соответственно, мы обратились к организаторам всех этих рейтингов, гидов и так далее с предложением дать нам свои кандидатуры в шести номинациях: белое, красное, розовое, игристое вино, российское шампанское и крепленое вино"
– исполнительный директор АВВР Алексей Плотников
Экспертная комиссия 18-20 октября дегустирована 95 вин, которые удалось купить в розничных магазинах. Победители были выбраны во всех номинациях.
Лучшим российским шампанским признан "Сибирьковый", Экстра брют 2017 года от винодельни "Ведерниковъ", это игристое завоевало гран-при конкурса. Золото в "шипучей" номинации заполучили сразу несколько напитков:
- Cuvee de Vitmer.Rose, 2020 год, "Золотая балка",
- "Кюве" коллекционное, Экстра брют, 2018 год, "Новый свет",
- "Темелион", Винтаж Розе, 2019 год, "Долина Лефкадия".
Также эксперты высоко оценили еще пять отечественных игристых напитков - четыре получили "серебро", один - "бронзу", передает РИА Новости.
"Уверены, что наш Кубок будет способствовать расширению потребительской аудитории высококачественных российских вин и придаст развивающейся премиальной категории отечественного виноделия дополнительный статус"
– председатель правления АВВР Дмитрий Киселев