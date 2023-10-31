Четырех мужчин в Дагестане судят за вымогательство десятков миллионов рублей

Группа из четырех мужчин в Дагестане подозревается в вымогательстве у жителя Махачкалы крупной суммы денег. По данному факту заведено уголовное дело.

В Дагестане задержали четырех местных жителей, которые подозреваются в вымогательстве крупной суммы денег. Об этом рассказали в СУ СКР по региону.

Следствие полагает, что в конце октября мужчины требовали у жителя Махачкалы 75 млн рублей за якобы возврат земельного участка, площадь которого составляет 3 га. При этом они угрожали ему тем, что применят насилие.

"В рамках проводимых оперативных мероприятий 8 ноября одному из участников преступной группы был передан макет денежных средств в сумме 50 млн рублей, после чего участники преступной группы были задержаны сотрудниками правоохранительных органов"

– пресс-служба СУ СКР по РД