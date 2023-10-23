Вестник Кавказа

Краснодарские вина представили в Шанхае

Краснодарские вина представили в Шанхае
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Вина Юга России на выставке в Китае представлены шестью производителями из Краснодарского края. Экспорт кубанских вин на китайский рынок увеличивается.

В Китае на специализированной выставке были представлены вина шести кубанских производителей.

"Выставку "ProWine China 2023" проводят в Шанхае. Объединенный стенд Юга России занимает площадь около 80 квадратных метров. Свою продукцию представляют шесть предприятий края - "Шато де Талю", "Скалистый берег", "Кубанский Винно-Коньячный комбинат", "Дивноморье", "Мистраль Вайн", "Шумринка"

– администрация края

Экспорт продукции из Краснодарского края в Китай растет последние пять лет. Немалую долю в поставках занимают вина.

"Китай занимает второе место среди крупнейших стран-контрагентов по экспорту из Краснодарского края. И первое среди стран, закупающих у нас продовольственные товары, алкогольные и безалкогольные напитки"

– вице-губернатор Александр Руппель

Выставка ProWine China - главная в Китае выставка алкогольных напитков, участие в ней принимают профессионалы из 40 стран мира. Мероприятие проводится раз в год.

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