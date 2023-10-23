Краснодарские вина представили в Шанхае

В Китае на специализированной выставке были представлены вина шести кубанских производителей.
"Выставку "ProWine China 2023" проводят в Шанхае. Объединенный стенд Юга России занимает площадь около 80 квадратных метров. Свою продукцию представляют шесть предприятий края - "Шато де Талю", "Скалистый берег", "Кубанский Винно-Коньячный комбинат", "Дивноморье", "Мистраль Вайн", "Шумринка"
– администрация края
Экспорт продукции из Краснодарского края в Китай растет последние пять лет. Немалую долю в поставках занимают вина.
"Китай занимает второе место среди крупнейших стран-контрагентов по экспорту из Краснодарского края. И первое среди стран, закупающих у нас продовольственные товары, алкогольные и безалкогольные напитки"
– вице-губернатор Александр Руппель
Выставка ProWine China - главная в Китае выставка алкогольных напитков, участие в ней принимают профессионалы из 40 стран мира. Мероприятие проводится раз в год.