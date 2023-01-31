В России госпошлина за загранпаспорт достигнет 6000 рублей

Пошлины в России могут на 20% увеличиться следующим летом. Согласно законопроекту, пошлина на загран вырастет до 6 тыс рублей.

Россиянам, желающим оформить заграничный паспорт, с средины следующего лета придется платить пошлину на 20% больше.

Во втором чтении в Госдуме принят законопроект об индексации госпошлин за выдачу загранпаспорта на 20%. Если закон будет принят - третье чтение запланировано на 14 ноября, - пошлины вырастут с 1 июля следующего года.

Сегодня россияне платят пошлину в размере 5 тыс рублей за выдачу загранпаспорта нового образца, следующим летом она может вырасти до 6 тыс рублей.

Также увеличатся на 20% пошлины, которые уплачиваются за выдачу российской визы или ее продление, за выдачу приглашения на въезд в Россию, за вид на жительство или разрешение на временное проживание, за выход из гражданства и другие.