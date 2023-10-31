Вестник Кавказа

Смерчи над морем в Сочи - предупреждение МЧС

Смерчи над морем в Сочи - предупреждение МЧС
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
До конца четверга в Сочи вероятно образование смерчей над морем. Также на курорте дует штормовой ветер и льет дождь.

Непогода захватила Сочи, МЧС предупреждает о смерчах и просит жителей и гостей курорта не выходить на улицу этим вечером.

"Штормовое предупреждение по формированию смерчей на территории Краснодарского края. С 15:00 9 ноября и до конца суток, на участке Магри - Веселое (Сочи) имеется опасность формирования смерчей над морем"

– краевое ГУ МЧС

Кроме того, сегодня в Сочи дождливо и ветрено, сила ветра достигает 23 м/с.

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