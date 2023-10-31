Вестник Кавказа

Стало известно о состоянии здоровья полицейских, пострадавших в Махачкале

Постель больного в больнице
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Состояние здоровья правоохранителей, пострадавших во время беспорядков в аэропорту Махачкалы, улучшается. В больнице остаются двое из девяти полицейских.

Двое полицейских остаются под присмотром медиков после того, как пострадали в ходе массовых беспорядков в дагестанском аэропорту.

"Двое полицейских еще в больнице. Они идут на поправку, их состояние уже значительно лучше"

– МВД Дагестана

Всего во время инцидента в авиагавани пострадали девять сотрудников правоохранительных органов.

Все гражданские лица, получившие травмы во время погромов в аэропорту Уйташ, уже выписаны, передает РИА Новости.

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