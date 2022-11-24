Многодетные семьи могут освободить от НДФЛ

Семьям с тремя и более детьми могут отметить НДФЛ. Кроме того, для них предполагается запуск специальной жилищной программы.

Российские власти готовы рассмотреть шаги для облегчения налогового бремени для многодетных семей. Об это заявила председатель СФ.

«Стоит также рассмотреть возможность расширения налоговых преференций многодетным семьям, включая их освобождение от уплаты подоходного налога»

– Валентина Матвиенко

Также он выдвинула предложение строить дома, планировка которых соответствовала бы нуждам таких семей.

Предложения Матвиенко высказала в ходе обсуждения парламентариями путей повышения рождаемости в стране.