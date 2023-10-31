В Сочи стартовал сезон серфинга

На сочинском побережье начался сезон серфинга. Любители экстремального спорта собрались, чтобы покорить волны Черного моря.

В Сочи серферы со всей страны открыли сезон экстремального вида спорта. Сейчас для серфинга установилась идеальная погода – море штормит и наблюдаются большие волны, а температура воды оставляет +17 градусов. Для того чтобы оставаться в воде продолжительное время спортсмены надевают гидрокостюмы.

Также на черноморском побережье были замечены аквабайкеры. В социальных сетях начали распространять видео с трюками на воде, которые выполняют любители экстрима. Они делают перевороты и взлеты в воздухе вместе с гидроциклами.

Ранее сочинские власти рассказали о том, что городские пляже переоборудовали для зимнего сезона. На них установили мягкие кресла, изготовленные из водоотталкивающего материала, деревянную мебель и организовали фотозоны. Всего городские власти оборудовали 33 зимних пляжа.