Завод по переработке орехов придется подождать в Ингушетии

Завод по переработке грецких орехов начнет строиться в Ингушетии не в 2023 году, а в 2024 году. Такое решение приняли региональные власти в связи с затянувшейся работой над проектно-сметной документацией.

Власти Ингушетии решили отложить старт строительства завода по переработке грецких орехов. Планируется, что начало возведения заводских корпусов начнется в будущем, 2024 году.

В пресс-службе главы республики уточнили, что перенос связан с затянувшейся работой по подготовке проектно-сметной документации.

Строительство завода займет около трех лет, а запуск производства состоится в 2027 году.

Планируется, что завод будет выпускать, не только очищенные от скорлупы орехи, но и масло из грецких орехов холодного отжима.