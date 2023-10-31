Армения бойкотирует евразийские проекты России

Константин Прохоров

Премьер Армении продолжает принимать решения, отдаляющие его страну от России и других стран постсоветского пространства.

Пока мир был поглощен конфликтом в Палестине, на постсоветском пространстве происходит много интересного и важного. Недавно в Казахстане и Узбекистане побывал президент Франции Эммануэль Макрон - просил уран и пытался настроить страны против России. Сегодня состоялась встреча президентов России и Казахстана, что является важным фактом с учетом раздувавшихся слухов о якобы "холодке" между странами.

Не стоит на месте и Южный Кавказ. Президент Азербайджана Ильхам Алиев отпраздновал трехлетнюю годовщину победы в Карабахской войне, проведя военный парад в освобожденном Ханкенди. А тем временем соседняя, проигравшая войну Армения решила лишний раз спровоцировать Россию: 7 ноября стало известно, что секретарь Совбеза Армении Армен Григорян бойкотирует встречу с коллегами из стран СНГ в Москве.

"Григорян не поедет в Москву и не примет участия в очередном заседании секретарей Советов безопасности государств-участников СНГ, которое состоится 8 ноября в Москве", - заявила пресс-секретарь армянского Совбеза Татевик Петросян.

Второй удар по евразийской интеграции нанес лично глава армянского правительства Никол Пашинян. Замглавы МИД Армении Ваан Костанян сообщил, что в Ереване еще не приняли решение о участии Пашиняна на саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), который состоится в Минске 23 ноября.

"Если будет принято решение [об участии Пашиняна в саммите], общественность будет проинформирована об этом. Теоретически можем и участвовать, и не участвовать. В настоящее время не обсуждаем юридический процесс о выходе из ОДКБ", — сказал Костанян на брифинге.

Костанян утверждает, что будущее Армении в ОДКБ не является предметом дискуссии, при этом ранее, около полугода назад, Никол Пашинян ставил под сомнение дальнейшее участие страны в организации.

"Если Армения де-юре примет решение о выходе из ОДКБ, то это произойдет после того, как Ереван зафиксирует, что ОДКБ ушла из Армении. Я бы не сказал, что вопрос снят с повестки дня, пока есть вопрос, который нужно обсудить, этот вопрос обсуждается, верно? Постоянно обсуждается, приедет мониторинговая группа в Армению или нет, почему она не приедет, мы прозрачно об этом говорим. Не исключаю, что Армения может принять решение о приостановлении или заморозке членства в ОДКБ"

- Никол Пашинян

Основной вопрос, который беспокоит руководство Армении, связан с тем, что Россия не поддержала союзника по ОДКБ в конфликте с Азербайджаном в 2020 году. Россия давала понять, что гарантии организации не распространяются на Карабахский экономический район, ведь это территория Азербайджанской Республики. Но, зацепившись за эту обиду, Пашинян начал проводить откровенно антироссийскую политику. Несмотря на протест МИД России, он принял решение о присоединении республики к Римскому статуту МУС, выдавшему ордер на арест президента РФ Владимира Путина.

Ереван провел военные учения у себя на территории с американцами. Пашинян отправлял свою жену на Украину на гуманитарную конференцию, хотя хорошо понимает реакцию Москвы на такие дрейфы в сторону Киева. Помимо этого, премьер Армении сделал множество заявлений, в которых поставил под сомнение союз с Россией, назвал роль Москвы деструктивной на Южном Кавказе и предложил заместить российских миротворцев западными (впрочем, последний вопрос отпал сам собой ввиду ликвидации сепаратистского режима в Карабахе).

Если Пашинян не поедет на саммит ОДКБ в Минск, никакой сенсации в этом не будет. В прошлом месяце он уже проигнорировал межправсоветы ЕАЭС и СНГ в Бишкеке. На совещании ОДКБ 2022 года премьер отказался подписывать проект декларации Совета коллективной безопасности и проект о совместных мерах по оказанию помощи Армении.

Ставя под вопрос свое участие в евразийских проектах, Пашинян с удовольствием посещает западные тусовки. 10-11 ноября он выступит спикером на Парижском форуме мира, где будут присутствовать президент Франции Эммануэль Макрон, глава Евросовета Шарль Мишель и другие европейские политики.