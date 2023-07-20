Отдых в Сочи в ноябре: куда сходить и что посмотреть, чтобы отпуск удался

Ноябрьский Сочи завораживает осенними красками и низкими ценами. Здесь все еще достаточно тепло и малолюдно.

Сочи – это один из самых популярных городов-курортов в России. Сюда приезжают путешественники со всей страны и ближайшего зарубежья. Купальный сезон здесь начинается с середины июня и заканчивается в середине октября. С декабря на горнолыжных курортах города стартует зимний сезон.

Ольга Андронова

Считается, что самыми низкими по посещаемости бывают ноябрь и март. Летний сезон уже закончен, а горнолыжный еще не успел начаться. Идеальный момент, чтобы отдохнуть без огромного количества туристов и по самым низким ценам.

В это время сочинские отели и санатории снижают стоимость проживания в своих номерах. Апартаменты также можно снять значительно дешевле, нежели летом или в зимний сезон. Например, цены на однокомнатные апартаменты со всеми удобствами стартуют от двух тысяч рублей за сутки.

Ольга Андронова

Погода в Сочи в ноябре

После окончания бархатного сезона на Черноморском побережье Сочи сохраняется комфортная погода. В ноябре днем столбики термометров могут достигать +20 градусов, ближе к вечеру около +13. В ночное время температура может опуститься до +8, но до заморозков не доходит. Вода в море прогревается в среднем до +18, так что ответ на вопрос, можно ли купаться в Сочи в ноябре, скорее, отрицательный. Комфортнее будет поселиться в отеле с теплым бассейном.

Снег в Сочи в ноябре может выпасть только в горных районах. В городе обычно наблюдаются осадки в виде дождей.

Дождь в ноябре случается чаще, чем летом, но погожие дни все-таки в преимуществе. В среднем, солнечное время в сутки составляет 7-7,5 часов. Так что желающие вполне могут позагорать.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Как одеться, чтобы было комфортно?

Несмотря на то, что дождливые дни случаются не так часто, с собой на улицу стоит брать зонт. Нет, резиновые сапоги не понадобятся, только если запланированы пешие прогулки по горному ручью. Но в таком случае лучше использовать специальные непромокаемые ботинки.

Чтобы комфортно себя чувствовать в Сочи в ноябре, с собой необходимо взять:

кроссовки,

джинсы,

спортивный костюм,

джемпер,

тонкую демисезонную куртку.

Если предполагается поход в горы, то потребуются:

более теплая верхняя одежда,

трекинговые ботинки,

шапка, шарф и перчатки.

Куда сходить в Сочи в ноябре?

Даже учитывая возможные капризы погоды, в Сочи есть куда сходить и в ноябре – на курорте множество интересных мест, которые обязательно стоит посмотреть.

Морской порт

Знакомство с городом стоит начать с центрального района. От железнодорожного вокзала Сочи можно отправиться по пешеходному бульвару Навагинской улицы к Морскому вокзалу. Оттуда пройтись по набережной в сторону парка Дендрарий.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Дендрарий

Сочинский парк Дендрарий прекрасен в любое время года. Многообразие редких растений, животные и птицы, удивительный ландшафтный дизайн и архитектурные решения – все это можно увидеть, неспешно прогуливаясь по парку. В погожий день, здесь можно уютно устроиться на одной из многочисленных лавочек среди раскидистых крон деревьев. Или же познакомиться с пеликанами, лебедями, утками, белками и черепахами. Многие из животных парка с удовольствием контактируют с посетителями и охотно берут из рук людей лакомства. На променад по Дендрарию стоит заложить не менее трех часов.

Ольга Андронова

Водопады Сочи

В округе Сочи более 70 водопадов, в ноябре они имеют особое очарование. Благодаря отсутствию жары, водопады становятся полноводными, вокруг них не толпятся туристы, и осенние краски добавляют природному ландшафту неповторимый шарм.

Какие сочинские водопады стоит посетить?

33 водопада Сочи;

Агурские водопады;

Ореховский водопад Сочи;

Змейковские водопады;

водопад Пасть дракона;

водопад Девичьи слезы;

водопад Хрустальный;

Ажекский водопад;

парк водопадов Менделиха;

водопад Поликаря;

водопад Безымянный;

Медвежий водопад.

Ольга Андронова

Красная поляна

Красная поляна начинает оживать с середины декабря, когда на горнолыжных курортах Сочи стартует зимний сезон. Кажется, что в ноябре в сочинских горах нечем заняться, но это ошибочное мнение. Несмотря на то, что часть подъемников обычно закрывается в это время на профилактические работы перед началом сезона, в горах все равно приятно провести время.

В рабочем состоянии остается большое количество канатных дорог, на которых в ноябре можно покататься практически в гордом одиночестве. Для любителей активного отдыха в горах Красной поляны открыты пешеходные круглогодичные тропы. И здесь опять приятный бонус в виде отсутствия большого количество туристов и комфортной погоды, в отличие от летнего и зимнего сезона. Завораживающий вид на горы и лес. Кое-где в горах в это время уже может лежать снег, который оттеняет краски пожелтевшей листвы. Самое главное, не застать в горах наплыв облаков, иначе вид, ради которого сюда приезжают тысячи туристов, будет скрыт от взора.

Ольга Андронова

Чайные плантации в Сочи

Достаточно нетривиальное туристическое место в Сочи – это мацестинские чайные плантации. Основной поток путешественников сюда прибывает летом, но даже в ноябре плантации может посетить любой желающий. Живописный вид огромной территории, на которой растут чайные кусты, может заворожить даже искушенного туриста. Кроме посещения плантаций, туристам предлагают провести небольшой экскурс в мир самого северного чая и устроят мастер-класс по купажированию.

Сайт Мацеста чай

Стоит ли ехать в Сочи глубокой осенью?

Итак, можно ли отдохнуть в Сочи в ноябре? Отдых в Сочи в ноябре не подразумевает купание в море или же катание на горных лыжах. Но в межсезонье снижаются цены на проживание, туристический поток становится меньше. При этом природные объекты, рестораны, парки аттракционов продолжают принимать туристов. Посещение многих из них в ноябре обойдется гораздо дешевле.

В ноябре в Сочи еще достаточно комфортная погода для прогулок, дожди кратковременные и несильные.

Все это делает отдых глубокой осенью в Сочи более доступным и комфортным.

Администрация города Сочи