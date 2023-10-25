Ставрополье привлекает новых туристов

Виртуальные экскурсии, здравницы и технология чеканки курортного рубля – небольшой перечень активностей, которые готов предложить туристам Ставропольский край. Неудивительно, что регион становится все более популярным направлением отдыха у россиян.

Более семи миллионов человек отдохнули на курортах Ставропольского края с января по сентябрь в этом году. Цифрами поделился глава региона.

«Край сильно вырос по этому направлению за последние 10 лет. Он в числе самых популярных направлений у путешественников. По данным мобильных операторов, за 9 месяцев 2023 года к нам приехали более 7 миллионов гостей. Уверен, цифра будет расти»

– Владимир Владимиров

Далее он отметил, что в регионе уже скалываются собственные туристические направления, основанные на возможностях территорий края и потребностях гостей.

«Железноводск чеканит „курортный рубль“ и погружает гостей в курортную атмосферу XIX века. Изобильненцы проводят виртуальную экскурсию по Солнечнодольску с его муралами» – Владимир Владимиров