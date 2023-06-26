Игорь Юшков: Нефть дешевеет из-за рисков в Европе

Январские фьючерсы на эталонную марку нефти Brent накануне подешевели ниже $80 за баррель. Сегодня после полудня произошел небольшой отыгрыш, и сейчас Brent торгуется около $80,34 за баррель. Почему так резко дешевеет нефть? Об этом "Вестник Кавказа" поговорил с ведущим аналитиком Фонда национальной энергетической безопасности Игорем Юшковым.

- Игорь Валерьевич, по вашей оценке, что привело к падению марки Brent ниже $80 за баррель?

- Я думаю, что это следствие опасения трейдеров за мировую экономику. Около месяца были ожидания тяжелого развития нового конфликта на Ближнем Востоке, и они подталкивали цены вверх, хотя и не столь значительно. Все это время рынок отыгрывал риски, которые могли бы развиться при разрастании конфликта – скажем, при включении в боевые действия Ирана. Если бы началась война Израиля и Ирана, возникал бы риск, что Тегеран сократит свой экспорт или же вовсе перекроет Ормузский пролив. Тогда бы из Персидского залива не могла бы выйти нефть ни Ирака, ни Кувейта, ни Саудовской Аравии, начался бы глобальный дефицит.

Другой негативный сценарий – консолидация арабских стран и введение ими нефтяного эмбарго против западных стран, поддерживающих Израиль. Тогда повторился бы энергетический кризис 1973 года, когда Израиль воевал с Сирией и Египтом и в ответ арабские страны-производители нефти ввели запрет на поставку нефти в поддерживавшие Израиль государства. Кстати, ровно 50 лет назад произошло. Однако мы видим, что арабские страны не горят желанием влезать в конфликт, а Иран работает через прокси-силы – либо хуситов, либо "Хезболлу" – но не напрямую. Поэтому к настоящему времени внимание нефтяных трейдеров к этой истории ослабло, и они вернулись к учету макроэкономических показателей.

- О чем же свидетельствует макроэкономическая статистика?

- Мировая экономика продолжает замедляться, особенно в Европе. В четвертом квартале все ожидают рецессию. В Германии очень сильный спад промышленного производства, и все ждут, что вслед за Германией вся европейская экономика станет снижаться. А снижение производства товаров означает снижение спроса на нефть. Поэтому теперь все отыгрывают негативную историю риска рецессии либо в Европе, либо во всем мире, ведущей к падению потребления энергоресурсов.

Вполне вероятно, что сейчас мы видим отскок вниз, за которым пойдет движение вверх. Цены на нефть слишком падают на фоне того, что баланс спроса и предложения пока остается стабильным. Важно, что европейскую историю пока компенсирует Китай – там растет потребление из-за восстановления экономики, пусть небольшими темпами, но все-таки. По этой причине мы можем довольно быстро вернуться к прежним уровням, в особенности если рынок будет отыгрывать идею, возникшую в начале осени – что в четвертом квартале увеличится дефицит предложения на мировом рынке. Напомню, что в сентябре, до конфликта на Ближнем Востоке, были прогнозы по $100 за баррель Brent.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Возможно, что сейчас спекулянты хотят купить подешевле фьючерсы для того, чтобы потом заработать, продав их подороже. Можно ожидать, что, когда будут подводить итоги 2023 года и пойдет годовая статистика роста мирового потребления нефти, цены станут расти, в коридор выше $85 за баррель. Падение, которое мы наблюдаем сейчас, является отыгрышем мрачных настроений по рискам глобальной рецессии.

- Насколько нефть дешевле $80 за баррель устраивает сейчас страны-производители?

- Производители хотели бы более высокие, но не слишком высокие цены. Комфортный коридор для участников ОПЕК+ – это $80-90 за баррель, поскольку он устраивает и потребителей. Сверхдорогая нефть (от $95 за баррель) и выше создает проблемы всем, так как убивает спрос и рынок сбыта начинает сокращаться. Поэтому на коридор $80-90 за баррель сейчас ориентируются все участники рынка. Саудовская Аравия, например, не говорит, при какой цене верстает бюджет, но по оценкам речь идет о $85-86 за баррель, при этом у них бюджет бездефицитный.

За пределами ОПЕК это тоже комфортный коридор. В частности, для американских производителей нефти. Если из-за текущего падения цен американцы сократят добычу, это может стать спусковым крючком для нового роста котировок. В США себестоимость добычи очень высокая на сланцевых проектах – простые участки давно разработаны, приходится добывать на сложных. Если у них хотя бы немного снизится объем добычи, это станет сигналом, что дефицит нарастает, следовательно, нефть будет дорожать. Поэтому я бы делал ставку на отскок цен выше $80 за баррель.

- Как эта ситуация с ценами затрагивает Россию?

- Что касается России, то у нас бюджет на 2023 год сверстан, исходя из $70 за баррель нашей марки URALS. В первом полугодии мы давали скидку, пока рынок перестраивался, и поэтому у нас были довольно низкие цены на URALS, но постепенно скидка уменьшалась, в итоге с января по конец октября средняя цена на нашу марку составила $61 за баррель – то есть чуть-чуть мы пока не дотягиваем до того, что планировалось в среднем на 2023 год. Но тут надо сказать, что бюджет планировался при гораздо более крепком рубле, чем сейчас, и в рублевом выражении мы теперь нефть продаем значительно дороже, чем предполагалось. В итоге в целом у России хорошие доходы от нефтянки, мы компенсируем то, что недополучили в первом полугодии. Даже цена Brent по $75 нас вполне будет устраивать.