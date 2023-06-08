Фонд Гейдара Алиева восстанавливает исторические, религиозные и культурные памятники Карабаха

"Восстановить памятники Карабаха – все равно, что вернуть душу в израненную и политую кровью землю", - заявила руководитель гуманитарных программ представительства Фонда Гейдара Алиева в РФ Тамила Ахмедова на конференции в МГИМО "Молодежь в центре перемен: азербайджанская динамика".

В Московском государственном институте международных отношений (университете) МИД Российской Федерации (МГИМО) прошел форум "Молодежь в центре перемен: азербайджанская динамика", на котором представители посольства Азербайджана в Москве, Фонда Гейдара Алиева в РФ, министерства экономики и торгового представительства, государственной нефтяной компании Азербайджана SOCAR RUS, профессора, педагоги, студенты и эксперты МГИМО обсуждали роль молодежи в постконфликтном урегулировании и построении долгосрочного мира в регионе, а также в инфраструктурных, экономических, социальных и культурных проектах.

Конференция проходила 8 ноября – в День победы Азербайджана в Отечественной войне 2020 года. Тамилла Ахмедова попросила почтить минутой молчания и вставанием память погибших на той войне и рассказала:

Этим летом в Габале состоялся музыкальный фестиваль, он проходит почти каждый год. Мне впервые за много лет его проведения посчастливилось там оказаться. Дорога из Баку в Габалу была достаточно длинная. Меня поразило, что около каждого села, около каждой деревни были выставлены портреты погибших молодых людей. Нельзя было без содрогания смотреть на эти лица… Это не просто оборванная струна, не просто прерванные жизни, это несостоявшиеся врачи, писатели, художники. Поэтому на нас на всех - а на вас, на молодежи, особенно - лежит очень большая ответственность - жить "за себя и за того парня".

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

По словам Тамиллы Ахмедовой, будущее науки, экономики, искусства - в руках молодых специалистов; им - хранить историю, сберечь культурный код не дать прервать связь с лучшими страницами родной истории. Особую роль, на ее взгляд играет сохранение исторических памятников:

Задача сохранения памятников истории и культуры остается для каждого молодого человека священной традицией. Это долг перед предками и ответственность перед потомками.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Особенно остро эта задача встала перед азербайджанским обществом после завершения 44-дневной войны и восстановления территориальной целостности Азербайджана.

Вы знаете, в каком виде мы получили свои родные земли. За годы оккупации многие священные для нашего народа памятники были уничтожены и серьезно повреждены и поэтому вопрос максимально быстрой реставрации этих памятников истории и культурного кода нашего народа был немедленно поднят нашим президентом Ильхамом Гейдаровичем Алиевым. Реставрация, восстановление памятников истории в Карабахе – один из самых приоритетных проектов в освобожденных районах. Это важнейшая работа с точки зрения сохранения духовных ценностей нашего народа. И очень приятно, что в восстановлении, в реставрации активное участие принимает наша творческая молодежь.

- Тамилла Ахмедова.

Фонд Гейдара Алиева под руководством первого вице-президента страны Мехрибан Алиевой проводит строительные работы, восстанавливает исторические, религиозные и культурные памятники.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Для создания величественного памятника необходима личность, а для его уничтожения достаточно толпы. Сегодня личности взяли на себя труд вернуть освобожденной земле ее историческую память. В числе первоочередных работ, проводимых в этом направлении, восстановление и возвращение прежнего облика многим мечетям, медресе, памятникам Гаджибекова, Бюльбюля, Натаван. Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа" Древние памятники Карабаха – это его облик, его характер, его душа. Восстановить эти памятники – это все равно, что вернуть душу в израненную и политую кровью землю.

- руководитель гуманитарных программ представительства Фонда Гейдара Алиева в РФ

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Люди, изгнанные 30 лет назад с этих земель, сегодня возвращаются, потому мало восстановить только дома или инфраструктуру необходимо вернуть историческую память тем, кто возвращается на свою Родину.

Те, кто разрушают памятники дня вчерашнего, неизменно целятся в завтра. Шекспировский Гамлет справедливо считал, что разорвать нить, связывающую поколения – значит, обречь страну и народ на гибель. Не дать погибнуть историческим памятникам – значит, гарантировать прочность этой нити. Чувство Родины рождается с чувства Дома, а ощущение Дома появляется с традиций. Сохранить традиции, освещенные древними памятниками, - значит, сберечь Родину.

- Тамилла Ахмедова.

Обратившись к молодым участникам форума она сказала: "Очень надеюсь, что в какой бы области вы не трудились, вы будете помнить. И самое главное нести в жизнь, семьи, в свое общество наши древние бесценные традиции".