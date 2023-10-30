Токаев: Россию и Казахстан объединяют узы дружбы

Президент Казахстана провел встречу с Владимиром Путиным. На переговорах он отметил, что Россию и Казахстан объединяют узы дружбы и общей истории. Он рассказал о сотрудничестве двух стран в экономике.

Казахстанский лидер Касым-Жомарт Токаев на переговорах с Владимиром Путиным, который находится с визитом в Казахстане, рассказал о сотрудничестве двух стран. Он подчеркнул, что Россия и Казахстан - союзники.

В начале встречи Токаев рассказал о том, что во время прилета Путина в Астану на небе взошел полумесяц в сопровождении ярких звезд. Он назвал это явление добрым знаком.

"Это редкое явление, я сегодня на это обратил внимание всех тех людей, которые присутствовали на встрече в аэропорту, и я полагаю, что это очень хороший, добрый знак"

- Касым-Жомарт Токаев

Глава республики напомнил, что Путин прибыл в Астану в канун 10-летия Договора между странами о добрососедстве и союзничестве в XXI веке, который был подписан 11 ноября 2013 года в Екатеринбурге. Токаев назвал его важной правовой основой российско-казахстанского сотрудничества, определяющий горизонты укрепления связей двух государств.

"Всем известно, что Казахстан и Россия – это союзники, это стратегические партнеры. Нас объединяют крепкие узы дружбы, общей истории и тесной духовной связи. Накануне Вашего визита я дал интервью газете "Известия", я сказал, что будущее наших отношений – очень блестящее, как, впрочем, и прошлое наших взаимоотношений было очень богато. Поэтому мы сохранили и приумножили наше главное богатство – братские чувства и добрососедские отношения между двумя народами. И с удовлетворением отмечаю, что сегодня наше взаимодействие развивается успешно"

- Касым-Жомарт Токаев

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На встрече Токаев отметил, что Россия и Казахстан за последние три года увеличили объем взаимной торговли на более чем 30%, а с начала года товарооборот достиг рекордного показателя - $17 млрд.

Казахстанский лидер подчеркнул, что страны активно развивают промышленную кооперацию. По его словам, 143 проекта в области промышленной кооперации находятся в стадии реализации на сумму более $33 млрд, из них 140 реализуются в Казахстане.

Он также назвал Россию лидером по числу предприятий с иностранным капиталом в Казахстане. Токаев добавил, что на сегодняшний день в стране зарегистрировано свыше 20 тыс компаний из России.

"Прямые инвестиции из России превысили, по нашей оценке, $20 млрд, по вашей оценке, как я понял, – где-то на уровне $17–18 млрд, но разница небольшая, в принципе, цифры бьются друг с другом. Причем только за последние два года вложено порядка $3,5 млрд. В свою очередь, объем казахстанских инвестиций, по нашей оценке, достиг $6 млрд. И отрадно, что это обоюдный процесс"

- Касым-Жомарт Токаев

Помимо этого, президент рассказал об активном сотрудничестве в нефтегазовой отрасли. Он сообщил, что договоренности по транзиту российских энергоресурсов в Китай и Узбекистан через Казахстан вывели взаимодействие в энергетике на более высокий уровень.

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Затем Токаев отметил, что дипломатическое присутствие двух стран растет. Он напомнил, что в этом году в Екатеринбурге открылось генконсульство Казахстана, а также функционируют консульства в Казани, Астрахани, Омске и Санкт-Петербурге. Кроме того, по его словам, в Актау распахнет свои двери российское консульство.

Президент добавил, что подписание важных документов серьезно продвинут Россию и Казахстан в сфере финансов, электроэнергетики, здравоохранения, спорта и многом другом.

"Все это демонстрирует как широту двусторонней повестки дня, так и взаимное стремление сторон к упрочению стратегического партнерства. Поэтому я с оптимизмом смотрю в будущее при том понимании, что работа будет продолжаться по всем направлениям под нашим строгим взором со стороны правительств, я думаю, дальнейшие успехи не за горами"

- Касым-Жомарт Токаев

В заключение Токаев поблагодарил Путина за визит в Астану.