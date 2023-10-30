Путин: Россия и Казахстан – друзья и союзники

Дружба, сотрудничество и традиции добрососедства стали главными темами продолжающихся в Астане переговоров президентов России и Казахстана Владимира Путина и Касым-Жомарта Токаева.

Россия и Казахстан развивают стратегическое партнерство и союзнические отношения. Об этом заявил глава российского государства в ходе переговоров со своим казахским коллегой. Далее Владимир Путин обратил внимание на то, что скоро минует десять лет с момента заключения базового договора о добрососедстве и союзничестве в XXI веке.

«Действительно, он [договор] стал прочной основой для развития наших многоплановых дружеских отношений, я бы хотел именно этот аспект наших отношений подчеркнуть – именно дружеских отношений»

– Владимир Путин

Напомним, что накануне, говоря о предстоящей встрече с российским коллегой, глава Казахстана отметил, что в прошлом у стран «богатое прошлое», а впереди – «блестящее будущее».

Далее глава российского государства выразил уверенность, что Москва и Астана решат все важные вопросы, невзирая на сложную внешнеполитическую обстановку. И это только поспособствует дальнейшему укреплению суверенитета двух стран.

«Уверен, мы, исходя из приоритетов национального интереса, всегда сможем решить, не нарушая никаких международных наших обязательств, <…> те вопросы, которые представляют для нас очевидный взаимный национальный интерес»

– Владимир Путин

Развивая тему суверенитета и государственной устойчивости, глава российский лидер напомнил, что продовольствие – это основа общества и государства в целом. В этой связи Путин подчеркнул, что в настоящее время стороны полностью обеспечивают потребности агропромышленного комплекса, а также помогают своим партнерам.

«У нас очень хороший потенциал с учетом того, что происходит в мире. Имею в виду прежде всего даже не конфликты, а то, что происходит в области развития, демографического развития. Имею в виду наш огромный сельхозпотенциал, у нас есть хорошие возможности обеспечить свои интересы и помочь очень многим нашим партнерам в мире, на мировых глобальных рынках. Что мы, собственно говоря, и делаем»

– Владимир Путин

Также президент отметил, что Россия входит в число безусловных лидеров в области торгово-экономических связей Казахстана.

Затем Путин отметил, что Москва и Астана уже давно и конструктивно сотрудничают в международных объединениях. И этот тренд, по словам президента, должен быть продолжен.

«Большое значение придаем конструктивному взаимодействию наших государств в международных делах, которое выстраивается на основе общих подходов по принципиальным вопросам. Осуществляется тесная координация в рамках ЕАЭС, ОДКБ, СНГ, ООН, а также в Шанхайской организации сотрудничества, в которой с июля этого года Казахстан принял председательство»

– Владимир Путин

В этой связи он напомним, что в будущем году стороны будут исполнять обязанности председателей в ключевых многосторонних форматах. России – в БРИКС и СНГ, а Казахстану – в ОДКБ.

Переходя к гуманитарной сфере взаимодействия России и Казахстана, Путин подчеркнул, что здесь стороны также продолжают взаимовыгодное сотрудничество. В частности, президент РФ отметил, что выделение средств на обучение студентов из Казахстана в российских вузах – это значимая инвестиция в будущее.

«Мы не считаем, что это какие-то бесполезные траты. Напротив, они создают хорошую базу для того, чтобы нам поддерживать наши отношения на должном уровне и иметь перспективы развития. Это инвестиция в будущее»

– Владимир Путин

Далее президент указал на иные аспекты культурно-гуманитарных связей. В частности, отметил значимость проекта по представлению российской культуры зарубежным зрителям «Русские сезоны». Также Путин отметил инициативу президента Казахстана по созданию международной организации по русскому языку.

Завершая выступление, президент России поставил акцент на том, что по итогам переговоров с лидером Казахстана стороны подпишут пакет совместных документов, среди которых российско-казахстанский план совместных действий на ближайшие три года.