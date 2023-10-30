Ильхам Алиев: Азербайджан гордится восстановлением территориальной целостности

Ильхам Алиев заявил, что политика Армении привела к изгнанию более миллиона азербайджанцев со своих земель. Он подчеркнул, что Азербайджан воспользовался законным правом на самооборону и нанес поражение Армении.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на саммите Организации экономического сотрудничества, напомнил, что Армения на протяжении 30 лет держала 20% территорий Азербайджана под оккупацией.

Он подчеркнул, что политика Армении привела к изгнанию свыше миллиона мирных азербайджанцев со своих земель, став беженцами и вынужденными переселенцами.

"В 2020 году Азербайджан, воспользовавшись своим законным правом на самооборону в соответствии с Уставом ООН, нанес поражение Армении на поле боя в Отечественной войне и сам обеспечил выполнение остававшихся 27 лет на бумаге четырех резолюций Совета Безопасности ООН 1993 года"

- Ильхам Алиев

Алиев рассказал, что оккупанты стерли с лица земли 9 городов и сотни сел, уничтожили и осквернили исламское культурное и историческое наследие, а некоторые мечети использовались как хлев для свиней и коров.

Президент отметил, что антитеррористическая операция Азербайджана 19-20 сентября полностью восстановила суверенитет и территориальную целостность страны.

"Мы восстановили свою территориальную целостность и суверенитет силовым путем, в соответствии с международным правом и Уставом ООН и гордимся этим"

- Ильхам Алиев

Он выразил признательность странам-членам организации, которые поздравили Азербайджан с исторической победой.