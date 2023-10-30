Кабардино-Балкария встретит 2024 год с лучшими дорогами

Все запланированные на 2023 год дорожные работы в Кабардино-Балкарии выполнены. Об этом сообщает Минтранс республики. Сейчас специалисты ведомства составляют планы на будущий год.

Глава Минтранса КБР заявил о том, что все намеченные на 2023 год дорожные работы выполнены в полном объеме.

«Около 120 объектов было реализовано на региональной дорожной сети. Помимо этого, в текущем году мы сделали один мост в сельском поселении Заюково, отремонтировали путепровод через реку Баксан при въезде в город и водопропускную трубу в сельском поселении Кахун»

– Аслан Дышеков

По его словам, была поведена «громадная работа». Сейчас дорожники составляют планы на будущий год. Также ведутся подготовительные работы на объектах. Далее он отметил, что скоро начнутся работы в руслах рек, которые важно выполнить до начала таяния снежного покрова.