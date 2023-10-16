Токаев предложил России вместе продвигать экспорт халяльной продукции

У Казахстана и России есть возможность активно продвигать на мировом рынке халяльную пищевую продукцию совместного производства, заявил на форуме аграриев в Костанае президент РК Касым-Жомарт Токаев.

Астана и Москва могли бы совместно продвигать экспорт сертифицированной халяльной продукции, заявил сегодня на пленарном заседании форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана, проходящего в Костанае, президент РК Касым-Жомарт Токаев.

"Казахстан является одним из основателей исламской организации по продовольственной безопасности. Сегодня в нее входят 37 государств с совокупным населением около 1,5 млрд человек. Наши страны могли бы совместно продвигать экспорт сертифицированной халяльной продукции на этом огромном рынке"

- Касым-Жомарт Токаев

Российский бизнес обладает необходимым опытом и большими возможностями в выпуске халяльных продуктов, в стране активно развивается эта технология, востребованная сейчас во всем исламском мире, и совместное сотрудничество в этом направлении принесет ощутимые результаты, - добавил Токаев, передает РИА Новости.

Напомним, на сегодняшний день мировой рынок халяльного продовольствия составляет от $1,5 до $2,2 млрд, ежегодно он растет на 10-15%.