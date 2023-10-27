Центробанк России готовится повысить ставку

Регулятор снова может повысить ключевую ставку. Цель данной меры – снизить инфляцию за счет повышения сберегательной активности населения.

В ходе выступления в Государственной Думе, глава ЦБ России заявила о том, что регулятор, возможно, снова пойдет на повышение ключевой ставки.

«Ставка может остаться на этом уровне в этом году, но может быть и еще одно повышение. Но потом по мере снижения инфляции мы говорим, что в следующем году мы начнем снижать ставку»

– Эльвира Набиуллина

Напомним, что запланированное на весну будущего года снижение инфляции будет проходить благодаря тому, что население вернет деньги на сберегательные счета в банках.