Набиуллина рассказала об очень острой проблеме российской экономики

Председатель Центробанка России озвучила ключевую на данный момент проблему для российской экономики – и сразу назвала способ ее решения. Соответствующие заявления Эльвира Набиуллина сделала выступая в Госдуме.
По ее словам, экономика почти на сто процентов задействовала все имеющиеся рабочие руки и производственные мощности. Это подтверждает аномально низкий уровень безработицы, который составляет в среднем 3%, в некоторых субъектах он еще ниже.
Глава ЦБ пояснила, что, по сути, речь идет о дефиците рабочих рук: кадровый голод велик, ситуацию с ним Набиуллина охарактеризовала как "очень острую".
Она уточнила, что наиболее тяжело положение в отраслях, поднявшихся выше докризисного уровня, то есть в машиностроении и химической промышленности.
"Для дальнейшего роста экономики РФ нужно повышение производительности труда"
– Эльвира Набиуллина