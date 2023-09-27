Набиуллина рассказала об очень острой проблеме российской экономики

Глава ЦБ РФ назвала основную проблему экономики России на данный момент. По словам Эльвиры Набиуллиной, развитие тормозит кадровый голод.

Председатель Центробанка России озвучила ключевую на данный момент проблему для российской экономики – и сразу назвала способ ее решения. Соответствующие заявления Эльвира Набиуллина сделала выступая в Госдуме.

По ее словам, экономика почти на сто процентов задействовала все имеющиеся рабочие руки и производственные мощности. Это подтверждает аномально низкий уровень безработицы, который составляет в среднем 3%, в некоторых субъектах он еще ниже.

Глава ЦБ пояснила, что, по сути, речь идет о дефиците рабочих рук: кадровый голод велик, ситуацию с ним Набиуллина охарактеризовала как "очень острую".

Она уточнила, что наиболее тяжело положение в отраслях, поднявшихся выше докризисного уровня, то есть в машиностроении и химической промышленности.

"Для дальнейшего роста экономики РФ нужно повышение производительности труда"

– Эльвира Набиуллина