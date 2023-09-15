"Комфортные школы" в Казахстане будут строить из местных материалов

Казахстанский национальный проект "Комфортные школы" претерпел ряд изменений – власти страны внесли в него изменения и дополнения, которые затрагивают интересы местных производителей мебели и стройматериалов.

Власти Казахстана отдали приоритет в отделке школ, построенных по национальному проекту "Комфортные школы", местным производителям, укомплектовываться классы в этих школах тоже будут мебелью отечественных производителей, говорится в изменениях и дополнениях к проекту, внесенных в него правительством страны.

"При этом материалы, применяемые в отделке наружных фасадов, также будут преимущественно отечественного производства. В качестве дополнительной меры поддержки предпринимателей предусматривается использование предварительных контрактов, которые позволят планировать долгосрочные поставки и привлекать финансирование на выгодных условиях"

- постановление правительства Казахстана

Министерство просвещения страны вместе с местными исполнительными органами уже разработали технические требования к мебели и оборудованию для строящихся школ, а для того, чтобы принятые правительством изменения были качественными, власти будут мониторить качество продукции местных производителей.

Напомним, национальный проект "Комфортная школа", по которому по поручению главы государства Касым-Жомарта Токаева на изъятые у коррупционеров деньги будет построено 369 школ на 740 тысяч ученических мест, позволит решить проблемы аварийных школ и трехсменного обучения.