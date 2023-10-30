Алексей Аграновский: ситуация с гонконгским гриппом штатная – никакой катастрофы нет

Гонконгский грипп обнаружен в России – случаи гриппа H3N2 выявлены в нескольких регионах. Профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский рассказал, на что стоит обратить внимание россиянам, как защититься от гонконгского гриппа, и призвал не беспокоиться – и сделать прививку.

– Каковы основные симптомы гонконгского гриппа? На что стоит обращать внимание россиянам?

– Симптомы мало что могут говорить – это вопрос, имеющий значение для специалистов, но не для граждан. Сами мы не можем определить, каким ОРВИ мы заболели, хотя да, новые штаммы вируса гриппа – это достаточно серьезная проблема. Гонконгский грипп – это один из типов гриппа, он уже бытовал ранее. Однако главное – понять, что делать нам, простым людям.

– А как защититься от гонконгского гриппа?

– Имеет смысл прививаться от гриппа в сезон. Сейчас это еще вполне возможно сделать. И это имеет смысл, потому что вакцины от гриппа обновляются, и хотя они не дают стопроцентной защиты, но существенно облегчают течение этого недуга. А что касается именно гонконгского варианта, это, опять же, задача для специалистов. Нам с вами как простым обывателям себе голову этим забивать не нужно. Следить, оценивать и симптомы, и распространение, и возможные варианты изменения этого штамма должны именно специалисты.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

– Что еще можно сделать, чтобы не заболеть гонконгским гриппом?

– Можно до некоторой, и даже до значительной степени снизить риски заболеваемости. Например, каждый учитель может просить проветривать класс. То же относится и к офису и так далее. Вирус хорошо распространяется в замкнутых помещениях – так что проветриваем помещение, избегаем больших скоплений людей. Все, как прописано в старых книгах, ничего нового. И это снизит шанс заболеть.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

– Можно ли использовать маски как средство профилактики гонконгского гриппа?

– К маскам в России какое-то настороженное отношение. Все время по интернету распространяются неправильные сведения о том, что это вредно для здоровья. Нет, это не вредно для здоровья. И маска защищает до определенной степени, но только если маски носят все или подавляющее число людей. Дело в том, что маска работает на выходе, она защищает других от вас.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Вот у вас легкий грипп, но пока только недомогание, вы еще не поняли, что это грипп, температуры нет, поехали на работу, кашляете – и эта взвесь, содержащая вирусные частицы, выкашливается в окружающее пространство. Если пространство замкнутое, например, в транспорте или в помещении, то другие могут заразиться. Маска задерживает этот аэрозоль, а не вирусные частицы, которые, конечно, очень маленькие. Задерживается взвесь, мокрота, частицы аэрозоля на маске. Значит, когда все или многие носят маски, то вероятность распространения вируса снижается. То же самое относится и к возбудителю COVID-19. Но у нас в России к этому отношение прохладное, а очень жаль. Это помогло бы, но будет очень трудно, если вообще возможно, убедить людей носить маски в эпидсезон.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

– Будет ли эпидемия гриппа, в том числе и гонконгского, в 2023 году в России?

– Своего рода эпидемия, или подъем заболеваемости, происходит каждый год в силу ряда причин. Наступает осень, световой день короче, иммунитет ниже, холоднее стало, дети вернулись в учебные классы, студенты – в аудитории, служащие – в офисы, рабочие – на предприятия. Люди стали больше контактировать. В транспорте более оживленно. Поскольку вирус распространяется воздушно-капельным путем, то шанс заразиться выше, и вирус этот распространяется.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Это ежегодное сезонное явление, в котором нет ничего сверхъестественного. Никакой катастрофы не происходит, так что хочу успокоить ваших читателей: ситуация штатная. Да, возникают новые штаммы, и это происходит каждый год, заболевание сезонное, что делать с ним, врачи – участковые терапевты, эпидемиологи – знают, все под контролем. Может быть, звучит чересчур оптимистично, но это так и есть.