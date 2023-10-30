В тройном ДТП в Назрани погиб человек

Минувшей ночью в ингушской Назрани произошло тройное дорожно-транспортное происшествие с участием большегруза, микроавтобуса и легковушки, в котором погиб человек.

Фатально закончилась для одного из ее участников авария с участием трех автомобилей, произошедшая минувшей ночью в ингушской Назрани, сообщили в пресс-службе управления МЧС по Ингушетии.

На 570-м километре трассы Р-217 в городе столкнулись три автомобиля - большегруз Freightliner, частный микроавтобус и Volkswagen Touareg. Один из участников ДТП скончался на месте, еще двоим ее участникам потребовалась экстренная помощь врачей – их на попутных машинах отвезли в травматологию Ингушской республиканской клинической больницы Назрани, передает "АиФ-Ставрополье".

Сейчас на месте аварии работают следователи, которые выясняют причины и обстоятельства ДТП.