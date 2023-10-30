Токаев принял Путина в своей резиденции

Касым-Жомарт Токаев встретил Владимира Путина в резиденции "Акорда", где пройдут переговоры лидеров двух стран. Путин прибыл сегодня в Астану с официальным визитом.

Казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев принял в резиденции "Акорда" российского лидера Владимира Путина, позже в этом здании пройдут переговоры.

Главу РФ приветствовал почетный караул, затем лидеры стран пожали руки каждому из участников делегаций двух государств. Далее оркестр исполнил гимны России и Казахстана.

Напомним, Путин прилетел в Казахстан с рабочим визитом. У него запланированы переговоры с Токаевым, по итогам которых будут подписаны совместные документы.