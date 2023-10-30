Шавкат Мирзиеев принял Ильхама Алиева в Ташкенте

Шавкат Мирзиеев встретился с Ильхамом Алиевым. Азербайджанский президент прибыл в Ташкент для участия в саммите Организации экономического сотрудничества.

Узбекский лидер Шавкат Мирзиеев принял президента Азербайджана Ильхама Алиева в Ташкенте, сообщает пресс-служба руководителя Узбекистана.

Глава Азербайджанской Республики прибыл в Ташкент для участия в саммите Организации экономического сотрудничества. В ходе переговоров президенты поговорили об укреплении двусторонних отношений и стратегического партнерства.

Помимо этого, лидеры стран отметили итоги реализации договоренностей, которые были достигнуты в ходе регулярных контактов на высшем уровне. Президенты отметили рост товарооборота и реализацию проектов в различных сферах, а также проведение совместных культурно-гуманитарных мероприятий.

В заключение Мирзиеев и Алиев отметили, что странам необходимо продолжать совместную работу для укрепления сотрудничества Азербайджана и Узбекистана.