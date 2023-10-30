В Махачкалу прибыла партия импортных авто

Автомобили из Ирана прибыли в порт Махачкалы. Груз готовится к отправке получателю.

Порядка десяти лет прошло с того момента, когда в махачкалинском порту швартовались суда с импортными автомобилями. И вот – радостная новость. В порт прибыло судно с автомобилями из Ирана. Об этом сообщил заместитель гендиректора гавани.

«Осуществлена перевалка партии импортных машин впервые за долгий период. Корабль с машинами прибыл из Ирана»

– Хаджи-Мурад Абашилов.

Собеседник ТАСС пояснил, что сейчас груз только готовится проследовать к получателю: ведутся процедуры по растормаживанию и подготовка к последующему транзиту.