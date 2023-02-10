Алматинские яблоки могут стать мировым брендом

Алматинский сорт яблок апорт официально стал казахстанским брендом, также Казахстан намерен зарегистрировать бренды ряда своих национальных блюд.

Алматинские яблоки уже зарегистрированы как казахстанский бренд, и сейчас власти страны занимаются их регистрацией на международном уровне, заявили в Минюсте Казхахстана.

"Мы зарегистрировали за Казахстаном географический указатель, что апорт - алматинский, что он казахстанский, географически указать, уже за Казахстаном это закрепили… 13 октября 2023 года. Сейчас ведем работу, чтобы апорт сделать международным брендом. Для этого соответствующая ассоциация занимается подачей материалов во Францию, Польшу, такие развитые страны, чтобы экспортировать туда наши местные яблоки"

- министр юстиции Казахстана Азамат Ескараев

Работа по регистрации патентов на национальные бренды не ограничивается только легендарными яблоками, в честь которых назван целый мегаполис – уже идет процесс патентования национальных блюд Казахстана, таких как кумыс, курт и коже, - добавил министр, передает "АиФ-Казахстан".